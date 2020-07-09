Польша вызвала дипломата Германии из-за "предвзятых" публикаций немецких СМИ о польских выборах

МИД Польши вызвал временно поверенного в делах Германии в Польше в связи с якобы предвзятыми публикациями немецких СМИ о выборах в Польше.

Об этом в своем Twitter написал заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сеньк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укрінформ".

"В связи с появлением ряда статей в немецких СМИ, в которых содержится манипуляция и которые создают однозначное впечатление вовлечения в президентские выборы в Польше на стороне одного из кандидатов, я вызвал сегодня в МИД временно поверенного в делах Германии", - написал он.

Перед этим штаб действующего президента Анджея Дуды заявлял, что Германия якобы хочет повлиять на результаты выборов в Польше благодаря публикациям в польских изданиях, подчиненных немецкому концерну Axel Springer.

В частности, речь идет о польском таблоиде Fakt, который на прошлой неделе написал, что президент Дуда помиловал педофила, который издевался над своей семьей, сопровождая текст соответствующим текстом и фото президента. Дуда резко отреагировал на эту публикацию, назвав ее "клеветнической нападкой и подлостью".

Дуда ранее также обратил внимание на публикацию польского корреспондента Die Welt, отметив, что журналист называет лучшим вариантом для Берлина избрания президентом кандидата Рафала Тшасковского, который не будет предъявлять Германии требований по выплате возмещений за уничтоженное в годы Второй мировой войны.

Напомним, второй тур президентских выборов, в котором сойдутся Дуда и Тшасковский, состоится в воскресенье, 12 июля.

Дуда победил в первом туре, набрав 43,5% голосов. Рафал Тшасковский был вторым с 30,5%. Явка составила 64,5%.

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