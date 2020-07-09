Стефанишина и генсек НАТО обсудили партнерство Украины и Альянса

На первой встрече генсек НАТО и вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции обсудили приоритеты украинского правительства и партнерство Украины с Альянсом.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном коммюнике НАТО по итогам встречи 8 июля.

"Обсуждались приоритеты нового украинского правительства и прочность отношений НАТО и Украины. Генеральный секретарь поздравил Украину с получением статуса партнера Программы расширенных возможностей НАТО, что является признанием вклада страны в евроатлантическую безопасность", - отмечается в сообщении.

На заседании Комиссии Украина-НАТО Ольга Стефанишина рассказала партнерам о состоянии реформ в Украине и ситуации с безопасностью.

"Союзники отметили верность НАТО принципам суверенитета и территориальной целостности Украины и одобрили стремление Украины к мирному урегулированию конфликта на Востоке. Также союзники отметили важность осуществления внутренних реформ, в частности в судебной системе, связанных с противодействием коррупции, реформ в сфере безопасности и оборонном секторе", - добавляют в сообщении.

Также обсудили практические шаги из повестки дня партнерства.

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Напомним, 7-8 июля Ольга Стефанишина осуществила первый рабочий визит в Брюссель в должности вице-премьера.

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