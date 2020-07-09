Глава МИД Германии раскритиковал Россию за политику в отношении Сирии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил Россию в обострении гуманитарного кризиса в Сирии.

Об этом он заявил в среду изданию Süddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда".

"Блокада некоторых партнеров в Совете безопасности ООН ставит под угрозу жизни людей", - заявил Маас. Россия и Китай ранее наложили вето на резолюцию в Совбезе ООН по трансграничной гуманитарной помощи в Сирии.

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Маас подчеркнул, что от этой помощи международного сообщества зависят 2,8 миллиона человек, а пандемия коронавируса грозит им еще большими страданиями.

"Перед лицом усиления кризиса просто нет смысла продолжать сокращать гуманитарный доступ", - предупредил он. При этом "политические разногласия следует отложить на задний план, особенно когда речь идет о гуманитарных вопросах".

Проект резолюции, который ветировали 7 июля Россия и Китай, предусматривал продление на год действующего механизма по доставке помощи в Сирию через два пропускных пункта на границе с Турцией.

По словам Мааса, Германия будет и дальше совместно с Бельгией выступать за продолжение действия нынешней резолюции, действие которой прекращается 10 июля.

Германия председательствует в Совете безопасности ООН с 1 июля.