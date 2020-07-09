Болгарія закриває нічні клуби, забороняє глядачів на спортивних заходах

Болгарія закриє нічні клуби та дискотеки у приміщеннях і заборонить присутність глядачів на всіх спортивних заходах через зростання нових випадків коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Кирило Ананьєв, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Також Болгарія обмежить участь у громадських зібраннях 30 особами.

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У країні з населенням у 7 мільйонів людей зареєстровано 4342 випадки коронавірусу та 259 смертей. Кількість нових випадків почала зростати через кілька тижнів після того, як Болгарія скасувала більшість обмежувальних заходів.

У четвер кількість нових випадків "підскочила" до 240, рекордно за один день, і Ананьєв заявив, що міністерство очікує подібних цифр у найближчі дні.

"Ми вважаємо, що цих заходів буде достатньо, щоб зупинити тенденцію зростання. Збільшення числа випадків пов'язане з шкільними випускними та масовими зібраннями людей в одному місці", - сказав Ананьєв журналістам.

Після того, як на початку червня глядачів допустили на футбольні матчі, повідомлялося про численні порушення правил соціальної дистанції.

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Нічним клубам та дискотекам дозволять працювати на свіжому повітрі, але при заповненості у 50% та обов'язковому соціальному дистанціюванні.

Весілля, шкільні випускні та інші громадські зібрання зможуть відбуватися за участи не більше як 30 осіб як у приміщенні, так і на вулиці.

Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації в країні до кінця липня, щоб міністр охорони здоров'я мав більшу гнучкість, видаючи спеціальні розпорядження для стримування інфекції.

Раніше Австрія закликала громадян не їздити в Болгарію та Румунію через коронавірус.