Болгария закрывает ночные клубы, запрещает зрителей на спортивных мероприятиях

Болгария закроет ночные клубы и дискотеки в помещениях и запретит присутствие зрителей на всех спортивных мероприятиях из-за роста новых случаев коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Кирилл Ананьев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Также Болгария ограничит участие в общественных собраниях 30 лицами.

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В стране с населением в 7000000 человек зарегистрировано 4342 случая коронавируса и 259 смертей. Количество новых случаев начала расти через несколько недель после того, как Болгария отменила большинство ограничительных мер.

В четверг количество новых случаев "подскочила" до 240, рекордно за один день, и Ананьев заявил, что министерство ожидает подобных цифр в ближайшие дни.

"Мы считаем, что этих мер будет достаточно, чтобы остановить тенденцию роста. Увеличение числа случаев связано со школьными выпускными и массовыми собраниями людей в одном месте", - сказал Ананьев журналистам.

После того, как в начале июня зрителей допустили на футбольные матчи, сообщалось о многочисленных нарушениях правил социальной дистанции.

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Ночным клубам и дискотекам позволят работать на свежем воздухе, но при заполненности в 50% и обязательном социальном дистанцировании.

Свадьба, школьные выпускные и другие общественные собрания смогут происходить с участием не более 30 человек как в помещении, так и на улице.

Болгария продолжила режим чрезвычайной ситуации в стране до конца июля, чтобы министр здравоохранения имел большую гибкость, выдавая специальные предписания для сдерживания инфекции.