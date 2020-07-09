Болгария закрывает ночные клубы, запрещает зрителей на спортивных мероприятиях
Болгария закроет ночные клубы и дискотеки в помещениях и запретит присутствие зрителей на всех спортивных мероприятиях из-за роста новых случаев коронавируса.
Об этом заявил министр здравоохранения Кирилл Ананьев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Также Болгария ограничит участие в общественных собраниях 30 лицами.
В стране с населением в 7000000 человек зарегистрировано 4342 случая коронавируса и 259 смертей. Количество новых случаев начала расти через несколько недель после того, как Болгария отменила большинство ограничительных мер.
В четверг количество новых случаев "подскочила" до 240, рекордно за один день, и Ананьев заявил, что министерство ожидает подобных цифр в ближайшие дни.
"Мы считаем, что этих мер будет достаточно, чтобы остановить тенденцию роста. Увеличение числа случаев связано со школьными выпускными и массовыми собраниями людей в одном месте", - сказал Ананьев журналистам.
После того, как в начале июня зрителей допустили на футбольные матчи, сообщалось о многочисленных нарушениях правил социальной дистанции.
Ночным клубам и дискотекам позволят работать на свежем воздухе, но при заполненности в 50% и обязательном социальном дистанцировании.
Свадьба, школьные выпускные и другие общественные собрания смогут происходить с участием не более 30 человек как в помещении, так и на улице.
Болгария продолжила режим чрезвычайной ситуации в стране до конца июля, чтобы министр здравоохранения имел большую гибкость, выдавая специальные предписания для сдерживания инфекции.