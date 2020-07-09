У Румунії – новий антирекорд кількості заражень коронавірусом

У Румунії другий день поспіль зареєстрували рекордне зростання кількості заражень коронавірусом – вперше більше 600.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунський Digi24.

За останню добу в країні зареєстрували 614 нових випадків, що є найбільшим добовим показником за увесь час епідемії. Майже половина нових випадків припадає на столицю Бухарест та ще чотири повіти.

Вчорашній показник – 555 випадків – також був рекордним за увесь час епідемії.

Померли за останні 24 години 17 хворих.

Загальна кількість інфікованих зросла до 30789 осіб, померлих – до 1834.

Населення країни – близько 20 мільйонів осіб.

Нагадаємо, вчора Австрія винесла попередження про подорожі до Румунії та ще двох країн через погіршення у них ситуації з коронавірусом.

Як повідомлялося раніше, сусідня Болгарія, де напередодні також зареєстрували рекордний приріст заражень, знову закриває нічні клуби і забороняє спортивні матчі з глядачами.