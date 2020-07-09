В Румынии - новый антирекорд количества заражений коронавирусом
В Румынии второй день подряд зарегистрировали рекордный рост количества заражений коронавирусом - впервые более 600.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынский Digi24.
За последние сутки в стране зарегистрировали 614 новых случаев, что является крупнейшим суточным показателем за все время эпидемии. Почти половина новых случаев приходится на столицу Бухарест и еще четыре района.
Вчерашний показатель - 555 случаев - также был рекордным за все время эпидемии.
Умерли за последние 24 часа 17 больных.
Общее количество инфицированных возросло до 30789 человек, умерших - до 1834.
Население страны - около 20 млн человек.
Напомним, вчера Австрия вынесла предупреждение о путешествиях в Румынию и еще две страны из-за ухудшения в них ситуации с коронавирусом.
Как сообщалось ранее, соседняя Болгария, где накануне также зарегистрировали рекордный прирост заражений, снова закрывает ночные клубы и запрещает спортивные матчи со зрителями.