В Румынии - новый антирекорд количества заражений коронавирусом

В Румынии второй день подряд зарегистрировали рекордный рост количества заражений коронавирусом - впервые более 600.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынский Digi24.

За последние сутки в стране зарегистрировали 614 новых случаев, что является крупнейшим суточным показателем за все время эпидемии. Почти половина новых случаев приходится на столицу Бухарест и еще четыре района.

Вчерашний показатель - 555 случаев - также был рекордным за все время эпидемии.

Умерли за последние 24 часа 17 больных.

Общее количество инфицированных возросло до 30789 человек, умерших - до 1834.

Население страны - около 20 млн человек.

Напомним, вчера Австрия вынесла предупреждение о путешествиях в Румынию и еще две страны из-за ухудшения в них ситуации с коронавирусом.

Как сообщалось ранее, соседняя Болгария, где накануне также зарегистрировали рекордный прирост заражений, снова закрывает ночные клубы и запрещает спортивные матчи со зрителями.