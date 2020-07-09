У Греції евакуювали сотні дітей з літнього табору через лісову пожежу

Сотні дітей евакуювали з літнього табору в Греції після того, як поблизу Коринфа спалахнула лісова пожежа.

Про це повідомили у пожежній службі Греції, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

У четвер в район Коринфа на півдні центральної Греції було відправлено понад 80 пожежників, два спеціалізовані літаки і один вертоліт.

У цьому районі дмуть сильні вітри, які гальмують зусилля боротьби з пожежею.

Влада заявила про евакуацію літнього табору з близько 400 дітьми із запобіжною метою.

У пожежній службі заявили, що в п'ятницю проведуть патрулювання за участі літаків, а також наземні патрулі з поліцією та армією в районах, де є підвищена небезпека пожежі через погодні умови.

Пожежі є поширеним явищем у Греції під час спекотного сухого літа. У 2018 році понад 100 людей загинули, коли масштабна лісова пожежа пройшла через приморське поселення Маті, на північний схід від грецької столиці.