В Греции эвакуировали сотни детей из летнего лагеря из-за лесного пожара

Сотни детей эвакуировали из летнего лагеря в Греции после того, как вблизи Коринфа вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в пожарной службе Греции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

В четверг в район Коринфа на юге центральной Греции было отправлено более 80 пожарных, два специализированных самолета и один вертолет.

В этом районе дуют сильные ветры, которые тормозят усилия по борьбе с пожаром.

Власти заявили об эвакуации летнего лагеря с около 400 детьми с предохранительной целью.

В пожарной службе заявили, что в пятницу проведут патрулирование с участием самолетов, а также наземных патрулей с полицией и армией в районах, где есть повышенная опасность пожара из-за погодных условий.

Пожары являются распространенным явлением в Греции во время жаркого сухого лета. В 2018 году более 100 человек погибли, когда масштабный лесной пожар прошел через приморское поселение Мати, к северо-востоку от греческой столицы.