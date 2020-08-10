Кількість жертв повені на грецькому острові Евія зросла до семи

Семеро людей загинули і одна особа вважається зниклою безвісти в результаті шторму і повені на грецькому острові Евія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Спочатку повідомлялося про п’ятьох загиблих і двох зниклих безвісти людей.

Ввечері в неділю пожежники виявили тіла 38-річної жінки та її 42-річного чоловіка біля їхнього будинку в селі Амфітея, розташованому вглиб острова.

Незадовго до цього одна з зниклих, літня жінка, була знайдена в морі, вона трималася за предмет меблів. Її врятували з допомогою вертольота.

Прем'єр-міністр Греції Киріакос Міцотакіс відвідає постраждалі від повені райони на острові Евія в понеділок.

"Я висловлюю глибоку скорботу за нашими співвітчизниками, загиблими на Евії, і висловлюю співчуття їхнім родинам. Мене постійно інформують про хід рятувальних операцій і масштаби лиха, і завтра я відвідаю постраждалі райони", - написав він у своєму офіційному Twitter в неділю ввечері.

За даними місцевої влади, в деяких районах центральної Евії негода завдала величезної шкоди.

Десятки людей були евакуйовані, а вісім осіб були врятовані вертольотом, оскільки дороги були затоплені в районі, де річка вийшла з берегів.