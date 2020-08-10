Число жертв наводнения на греческом острове Эвия возросло до семи

Семь человек погибли и один считается пропавшим без вести в результате шторма и наводнения на греческом острове Эвия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Сначала сообщалось о пяти погибших и двух пропавших без вести.

Вечером в воскресенье пожарные обнаружили тела 38-летней женщины и ее 42-летнего мужа у их дома в селе Амфитея, расположенном вглубь острова.

Незадолго до этого одна из пропавших, пожилая женщина, была найдена в море, она держалась за предмет мебели. Ее спасли при помощи вертолета.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетит пострадавшие от наводнения районы на острове Эвия в понедельник.

"Я выражаю глубокую скорбь по нашим соотечественникам, погибшим на Эвии, и выражаю соболезнования их семьям. Меня постоянно информируют о ходе спасательных операций и масштабах бедствия, и завтра я посещу пострадавшие районы", - написал он в своем официальном Twitter в воскресенье вечером.

По данным местных властей, в некоторых районах центральной Эвии непогода нанесла огромный ущерб.

Десятки людей были эвакуированы, а восемь человек были спасены вертолетом, поскольку дороги были затоплены в районе, где река вышла из берегов.