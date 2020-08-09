Повінь на грецькому острові Евія: 5 загиблих і сильні руйнування

Щонайменше п'ятеро людей загинули на другому за величиною грецькому острові Евія, де проливний дощ і гроза спричинили повені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Prothotema.

Більшість жертв, в тому числі дитина, були знайдені в своїх будинках на Евії або поблизу від них, повідомили представники пожежної служби. Рятувальники продовжували шукати двох зниклих без вісти.

У пожежну частину надійшли сотні дзвінків з проханням відкачати воду з будинків і транспортних засобів.

Десятки людей були евакуйовані, а вісім осіб були врятовані вертольотом, оскільки дороги були затоплені в районі, де річка вийшла з берегів.

За даними місцевої влади, в деяких районах центральної Евії негода завдала величезної шкоди. Очікується, що в понеділок регіон відвідає прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.