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Німецькі соціал-демократи визначилися з кандидатом на посаду канцлера

Понеділок, 10 серпня 2020, 15:02

Соціал-демократична партія (SPD) Німеччини висуватиме своїм кандидатом на посаду федерального канцлера Олафа Шольца, нинішнього міністра фінансів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Таким чином, СДП стала першою партією, яка назвала свого висуванця на посаду федерального канцлера.

Олаф Шольц є федеральним міністром фінансів та членом нинішньої коаліції СДП і ХДС, партії чинної канцлерки Ангели Меркель. Його давно називали ймовірним кандидатом від СПД.

Наразі Олаф Шольц є найбільш популярним політиком від СПД, у тому числі і завдяки програмам стимулювання, які запропонував у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Водночас, СДП в цілому останнім часом втрачає популярність. На останніх виборах у 2017 році вона отримала 20,5%, що стало для партії найгіршим результатом. 

За даними останніх опитувань, зараз її підтримка впала до 14-15% і є меншою, ніж у ХДС та "зелених".

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Співочільники партії Саскія Ескен та Норберт Вальтер-Бор’янс зазначили, що такий вибір кандидата може здаватися комусь неочікуваним, але що вони очікують успішної кампанії.

Нагадаємо, канцлерка Ангела Меркель після завершення своєї четвертої каденції у 2021 році збирається йти з політики. 

Претендент на посаду від її партії, Християнсько-демократичного союзу, поки невідомий. Одним з імовірних кандидатів вважають Маркуса Зьодера, нинішнього прем’єра Баварії. 

Детальніше про це читайте у статті: Якщо не Меркель, то хто? Правляча партія шукає заміну канцлерці.

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