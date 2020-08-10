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Немецкие социал-демократы определились с кандидатом на должность канцлера

Понедельник, 10 августа 2020, 15:02

Социал-демократическая партия (СДП) Германии выдвигать своего кандидата на должность федерального канцлера Олафа Шольца, нынешнего министра финансов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Таким образом, СДП стала первой партией, которая назвала своего выдвиженца на должность федерального канцлера.

Олаф Шольц является федеральным министром финансов и членом нынешней коалиции СДП и ХДС, партии действующей канцлера Ангелы Меркель. Его давно называли вероятным кандидатом от СПД.

Сейчас Олаф Шольц является наиболее популярным политиком от СПД, в том числе и благодаря программам стимулирования, которые предложил в связи с панедмиею коронавируса.

В то же время СДП в целом в последнее время теряет популярность. На последних выборах в 2017 году она получила 20,5%, что стало для партии худшим результатом.

По данным последних опросов, сейчас ее поддержка упала до 14-15% и меньше, чем в ХДС и "зеленых".

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Сопредеседатели партии Саския Эскене и Норберт Вальтер-Борьянс отметили, что такой выбор кандидата может показаться кому-то неожиданным, но они ожидают успешной кампании.

Напомним, канцлер Ангела Меркель после завершения своей четвертой каденции в 2021 году собирается уходить из политики.

Претендент на должность от ее партии, Христианско-демократического союза, пока неизвестно. Одним из возможных кандидатов считают Маркуса Зьодера, нынешнего премьера Баварии.

Подробнее об этом читайте в статье: Если не Меркель, то кто? Правящая партия ищет замену канцлеру

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