Українська делегація полетіла в Туреччину домовлятись про безпілотники і спільні навчання

Делегація Міноборони України вирушила з візитом в Туреччину, на порядку денному візиту - співпраця у сфері ударних безпілотників, постачання засобів радіозв'язку і спільні навчання.

Про це у понеділок повідомили в пресслужбі Міноборони, пише "Європейська правда".

Делегація українського оборонного відомства проведе зустрічі із заступником міністра національної оборони Туреччини Мухсіном Дере та віцепрезидентом директорату оборонної промисловості Туреччини Сердаром Демірелем.

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Українську делегацію очолює заступник міністра оборони України Олександр Миронюк.

Сторони планують обговорити питання розвитку співробітництва у сфері ударних безпілотних авіаційних комплексів "Bayraktar", постачання засобів радіозв’язку виробництва компанії "Aselsan" та можливість участі сил і засобів Збройних Сил Туреччини у командно-штабному навчанні з командуванням об’єднаних сил Збройних сил України "Об’єднані зусилля-2020" та проведенні спільного тестування засобів зв’язку турецького виробництва.

Під час візиту також заплановано відвідання Центру планування та координації польотів Командування армійської авіації сухопутних військ Збройних сил Туреччини.

Торік у січні повідомлялося, що Україна закупить в Туреччини ударні дрони Bayraktar TB2.