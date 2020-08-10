Украинская делегация полетела в Турцию договариваться о беспилотниках и совместных учениях
Делегация Минобороны Украины отправилась с визитом в Турцию, на повестке дня визита - сотрудничество в сфере ударных беспилотников, поставка средств радиосвязи и совместные учения.
Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минобороны, пишет "Европейская правда".
Делегация украинского оборонного ведомства проведет встречи с заместителем министра национальной обороны Турции Мухсин Дере и вице-президентом директората оборонной промышленности Турции Сердаром Демирелем.
Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк.
Стороны планируют обсудить вопросы развития сотрудничества в сфере ударных беспилотных авиационных комплексов "Bayraktar", поставки средств радиосвязи производства компании "Aselsan" и возможность участия сил и средств Вооруженных Сил Турции в командно-штабном учении с командованием объединенных сил Вооруженных сил Украины "Объединенные усилия-2020" и проведении общего тестирования средств связи турецкого производства.
Во время визита также запланировано посещение Центра планирования и координации полетов Командование армейской авиации сухопутных войск Вооруженных сил Турции.
В прошлом году в январе сообщалось, что Украина закупит в Турции ударные дроны Bayraktar TB2.