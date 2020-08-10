Украинская делегация полетела в Турцию договариваться о беспилотниках и совместных учениях

Делегация Минобороны Украины отправилась с визитом в Турцию, на повестке дня визита - сотрудничество в сфере ударных беспилотников, поставка средств радиосвязи и совместные учения.

Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минобороны, пишет "Европейская правда".

Делегация украинского оборонного ведомства проведет встречи с заместителем министра национальной обороны Турции Мухсин Дере и вице-президентом директората оборонной промышленности Турции Сердаром Демирелем.

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Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк.

Стороны планируют обсудить вопросы развития сотрудничества в сфере ударных беспилотных авиационных комплексов "Bayraktar", поставки средств радиосвязи производства компании "Aselsan" и возможность участия сил и средств Вооруженных Сил Турции в командно-штабном учении с командованием объединенных сил Вооруженных сил Украины "Объединенные усилия-2020" и проведении общего тестирования средств связи турецкого производства.

Во время визита также запланировано посещение Центра планирования и координации полетов Командование армейской авиации сухопутных войск Вооруженных сил Турции.

В прошлом году в январе сообщалось, что Украина закупит в Турции ударные дроны Bayraktar TB2.