Берлин хочет обсуждения возможных санкций ЕС против Беларуси

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европейский Союз должен обсудить санкции против Беларуси после того, как Александр Лукашенко был объявлен победителем президентских выборов.

Об этом Маас сказал в понедельник в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Маас напомнил, что ЕС снял санкции против Беларуси, потому что страна сделала шаги в правильном направлении, в том числе освободила политических заключенных.

"Теперь мы должны обсудить в ЕС, актуально ли это как и раньше в свете прошлого воскресенья и прошлых дней", - сказал он, повторив комментарии Польше.

Ранее МИД Германии заявил, что на выборах было много признаков фальсификации.

Центральная избирательная комиссия Беларуси сообщила, что Лукашенко, находящийся у власти более четверти века, набрал 80% голосов на воскресных выборах.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии и призвал созвать чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Беларуси.

Как сообщалось, Европейский Союз вряд ли будет проводить внеочередной саммит из-за выборов в Беларуси и протестов, ведь институты Брюсселя находятся в отпусках.