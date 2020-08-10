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Берлин хочет обсуждения возможных санкций ЕС против Беларуси

Понедельник, 10 августа 2020, 18:43

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европейский Союз должен обсудить санкции против Беларуси после того, как Александр Лукашенко был объявлен победителем президентских выборов.

Об этом Маас сказал в понедельник в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Маас напомнил, что ЕС снял санкции против Беларуси, потому что страна сделала шаги в правильном направлении, в том числе освободила политических заключенных.

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"Теперь мы должны обсудить в ЕС, актуально ли это как и раньше в свете прошлого воскресенья и прошлых дней", - сказал он, повторив комментарии Польше.

Ранее МИД Германии заявил, что на выборах было много признаков фальсификации.

Центральная избирательная комиссия Беларуси сообщила, что Лукашенко, находящийся у власти более четверти века, набрал 80% голосов на воскресных выборах.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии и призвал созвать чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Беларуси.

Как сообщалось, Европейский Союз вряд ли будет проводить внеочередной саммит из-за выборов в Беларуси и протестов, ведь институты Брюсселя находятся в отпусках.

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