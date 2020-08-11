Джонсон боїться ослаблення Британії у разі незалежності Шотландії

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон попередив, що країна буде слабшою, якщо союз, який пов'язує її чотири нації, буде розірваний.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначається, розбіжності між країнами, що входять до складу Великої Британії - Шотландією, Уельсом, Північною Ірландією і Англією - з приводу боротьби з пандемією коронавірусу завдали шкоди відносинам, і без того сильно напруженим через Brexit.

Це особливо стосується Шотландії, яка голосувала проти виходу з Європейського Союзу і де опитування громадської думки показують, що підтримка незалежності дещо переважає підтримку її 300-річного союзу з Англією.

"Союз Сполученого Королівства - це для мене найбільше політичне партнерство, яке коли-небудь бачив світ", - сказав Джонсон у телеефірі.

"Було б так соромно втратити силу, магію цього союзу", – заявив він.

Шотландія проголосувала проти незалежності на референдумі 2014 року, але Шотландська національна партія, яка керує напівавтономною нацією, хоче ще одного голосування. Хоча виборці Шотландії підтримали перебування в ЄС, Британія загалом проголосувала за вихід з блоку.

Консервативна партія Джонсона, яка керує всією Британією і визначає політику в областях, які не були передані Шотландії, є рішучим прихильником союзу і відхиляє будь-які заклики до повторного голосування.