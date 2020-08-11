Джонсон боится ослабления Британии в случае независимости Шотландии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что страна будет слабее, если союз, который связывает ее четыре нации, будет расторгнут.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, разногласия между странами, входящими в состав Великобритании - Шотландией, Уэльсом, Северной Ирландией и Англией - по поводу борьбы с пандемией коронавируса нанесли ущерб отношениям, и без того сильно напряженным из-за Brexit.

Это особенно касается Шотландии, которая голосовала против выхода из Европейского Союза и где опросы общественного мнения показывают, что поддержка независимости несколько преобладает над поддержкой ее 300-летнего союза с Англией.

"Союз Соединенного Королевства - это для меня самое большое политическое партнерство, которое когда-либо видел мир", - сказал Джонсон в телеэфире.

"Было бы так стыдно потерять силу, магию этого союза", - заявил он.

Шотландия проголосовала против независимости на референдуме 2014 года, но Шотландская национальная партия, которая руководит полуавтономной нацией, хочет еще одного голосования. Хотя избиратели Шотландии поддержали пребывание в ЕС, Великобритания в целом проголосовала за выход из блока.

Консервативная партия Джонсона, которая руководит всей Британией и определяет политику в областях, которые не переданы Шотландии, является решительным сторонником союза и отклоняет любые призывы к повторному голосованию.