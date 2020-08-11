У Нідерландах поліція виявила найбільшу лабораторію з виробництва кокаїну 

Нідерландська поліція заявила про ліквідацію найбільшої лабораторії з виробництва кокаїну, коли-небудь виявленої в країні, та затримання 17 осіб.

Про це поліція оголосила у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Правоохоронці виявили десятки тисяч літрів хімікатів і 100 кілограмів крек-кокаїну під час рейду в школі верхової їзди в п'ятницю.

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Вони також знайшли спальні приміщення для персоналу в будівлі в Нівівейні, за 120 кілометрів на північний схід від Амстердама.

Лабораторія була обладнана для виробництва 150-200 кілограмів кокаїну на день, з роздрібною вартістю 4,5-8 млн євро, розповів Андре ван Рейн, головний інспектор поліцейської організації, яка викриває об'єкти такого роду.

Поліцейські зняли на відео обладнання та матеріали, в тому числі пластикові бочки і чани з хімікатами, а також кілька бетономішалок, які використовувалися для вилучення кокаїну з таких продуктів, як одяг, що був просочений цим наркотиком перед експортом в Нідерланди.

Поліція повідомила, що 13 затриманих - колумбійці, ще один підозрюваний має подвійне громадянство Нідерландів і Колумбії. Вони повинні постати перед слідчим суддею в середу і четвер.