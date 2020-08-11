В Нидерландах полиция обнаружила самую большую лабораторию по производству кокаина

Нидерландская полиция заявила о ликвидации крупнейшей лаборатории по производству кокаина, когда-либо обнаруженной в стране, а также о задержании 17 человек.

Об этом полиция объявила во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Правоохранители обнаружили десятки тысяч литров химикатов и 100 килограммов крэк-кокаина во время рейда в школе верховой езды в пятницу.

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Они также нашли спальные помещения для персонала в здании в Нививейне, в 120 километрах к северо-востоку от Амстердама.

Лаборатория была оборудована для производства 150-200 килограммов кокаина в день, с розничной стоимостью 4,5-8 млн евро, рассказал Андре ван Рейн, главный инспектор полицейской организации, которая разоблачает объекты такого рода.

Полицейские сняли на видео оборудование и материалы, в том числе пластиковые бочки и чаны с химикатами, а также несколько бетономешалок, которые использовались для извлечения кокаина из таких продуктов, как одежда, что была пропитана этим наркотиком перед экспортом в Нидерланды.

Полиция сообщила, что 13 задержанных - колумбийцы, еще один подозреваемый имеет двойное гражданство Нидерландов и Колумбии. Они должны предстать перед следственным судьей в среду и четверг.