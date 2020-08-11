Греція вимагатиме ПЛР-тести від мандрівників з п'яти країн ЄС

Греція вимагатиме надання негативного ПЛР-тесту на коронавірус від мандрівників, які прибувають зі Швеції, Бельгії, Іспанії, Нідерландів і Чехії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Нове правило набуде чинності з 17 серпня. Тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду.

Уряд заявив, що та ж вимога буде застосовуватися до всіх відвідувачів, які в'їжджають в Грецію через сухопутні кордони, включаючи грецьких громадян, які повертаються додому.

Також прийнято рішення призупинити публічні збори, включаючи шоу і концерти, де глядачі не сидять на окремих місцях.

Посилення правил було прийнято після недавнього сплеску інфекцій Covid-19. У неділю Греція повідомила про найвищу щоденну кількість інфікованих з початку пандемії - 203 випадки.

Загальна кількість заражених в країні досягла 5623 з моменту першого випадку, виявленого в кінці лютого.