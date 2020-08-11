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Греция будет требовать ПЦР-тесты от путешественников из пяти стран ЕС

Вторник, 11 августа 2020, 15:21

Греция потребует негативный ПЦР-тест на коронавирус от путешественников, прибывающих из Швеции, Бельгии, Испании, Нидерландов и Чехии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Новое правило вступит в силу с 17 августа. Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до въезда.

Правительство заявило, что такое требование будет применяться ко всем въезжающим в Грецию через сухопутные границы, включая греческих граждан, возвращающихся домой.

Также принято решение приостановить публичные собрания, включая шоу и концерты, где зрители не сидят на отдельных местах.

Ужесточение правил было принято после недавнего всплеска COVID-19. В воскресенье Греция сообщила о самом высоком ежедневном количестве инфицированных с начала пандемии - 203 случая.

Общее количество зараженных в стране достигло 5623 с момента первого случая, обнаруженного в конце февраля.

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