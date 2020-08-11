Суддю Конституційного суду Іспанії затримано через домашнє насильство

Цивільна гвардія Іспанії затримала суддю Конституційного суду Фернандо Вальдеса після того, як його звинуватили у жорсткій сварці з дружиною та ймовірному гендерному насильстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Затримання відбулося після скарги жителів будинку в муніципалітеті Махадаонда, що у складі автономної спільноти Мадрид. Вони повідомили Цивільній гвардії про суперечку в подружжі на підвищених тонах.

Подробиці епізоду, які призвели до затримання судді, в деталях не відомі.

Фернандо Вальдес є суддею Конституційного суду за пропозицією Іспанської соціалістичної робітничої партії прем’єр-міністра Педро Санчеса. Через його статус справа має бути передана до Верховного суду.

75-річний Вальдес - один з чотирьох членів Конституційного суду, він повинен був бути змінений рік тому, коли закінчився термін його повноважень.