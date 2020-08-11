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Судью Конституционного суда Испании задержали за домашнее насилие

Вторник, 11 августа 2020, 15:30

Гражданская гвардия Испании задержала судью Конституционного суда Фернандо Вальдеса после того, как его обвинили в жесткой ссоре с женой и вероятном гендерном насилии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Задержание произошло после жалобы жителей дома в муниципалитете Махадаонда, который входит в состав автономного сообщества Мадрид. Они сообщили Гражданской гвардии о споре в браке на повышенных тонах.

Подробности эпизода, которые привели к задержанию судьи, в деталях не известны.

Фернандо Вальдес является судьей Конституционного суда по предложению Испанской социалистической рабочей партии премьер-министра Педро Санчеса. В связи с его статусом дело должно быть передано в Верховный суд.

75-летний Вальдес - один из четырех членов Конституционного суда, его должны были заменить год назад, когда истек срок его полномочий.

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