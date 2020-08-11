Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Євросоюз пригрозив санкціями за репресії і сфальшовані вибори в Білорусі

Депутати Європарламенту: ЄС має ввести санкції за фальсифікації і репресії в Білорусі

Литва надала Тихановській житло і охорону

Глава МЗС Польщі: якщо ситуація у Білорусі погіршиться, санкцій не уникнути






У Франції до листопада не буде заходів за участю понад 5 тисяч осіб

Вівторок, 11 серпня 2020, 20:25

Франція вирішила продовжити заборону на проведення заходів чисельністю понад 5 тисяч осіб, введену наприкінці лютого, до 30 жовтня. 

Про це у вівторок оголосив прем'єр-міністр Жан Кастекс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV.

За словами Кастекса, такі заходи вжито через погіршення епідеміологічної ситуації у країні.

Читайте також
У французьких школах дозволили не дотримуватись дистанції, коли це неможливо

Всі зібрання чисельністю понад 5 тисяч осіб у закритих приміщеннях в замкнутому просторі були заборонені з 29 лютого, коли епідемія коронавірусу почала набирати сили у Франції. 

На початку липня Франція вирішила зберегти цю заборону.

Нагадаємо, з 10 серпня у окремих багатолюдних місцях Парижа носіння масок стало обов’язковим на вулиці, але деяких туристів нововведення спантеличили.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Коронавірус
powered by lun.ua