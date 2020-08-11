У Франції до листопада не буде заходів за участю понад 5 тисяч осіб

Франція вирішила продовжити заборону на проведення заходів чисельністю понад 5 тисяч осіб, введену наприкінці лютого, до 30 жовтня.

Про це у вівторок оголосив прем'єр-міністр Жан Кастекс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV.

За словами Кастекса, такі заходи вжито через погіршення епідеміологічної ситуації у країні.

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Всі зібрання чисельністю понад 5 тисяч осіб у закритих приміщеннях в замкнутому просторі були заборонені з 29 лютого, коли епідемія коронавірусу почала набирати сили у Франції.

На початку липня Франція вирішила зберегти цю заборону.

Нагадаємо, з 10 серпня у окремих багатолюдних місцях Парижа носіння масок стало обов’язковим на вулиці, але деяких туристів нововведення спантеличили.