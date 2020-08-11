Во Франции до ноября не будет мероприятий с участием более 5 тысяч человек
Вторник, 11 августа 2020, 20:25
Франция решила продлить запрет на проведение мероприятий численностью более 5 тысяч человек, введенный в конце февраля, до 30 октября.
Об этом во вторник объявил премьер-министр Жан Кастекс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.
По словам Кастекса, такие меры приняты из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.
Все собрание численностью более 5 тысяч человек в закрытых помещениях в замкнутом пространстве были запрещены с 29 февраля, когда эпидемия коронавируса начала набирать силу во Франции.
В начале июля Франция решила сохранить этот запрет.
Напомним, с 10 августа в отдельных многолюдных местах Парижа ношение масок стало обязательным на улице, но некоторых туристов нововведения озадачили.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua