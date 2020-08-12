Вірменія вп’яте продовжила надзвичайний стан через коронавірус 

Вірменія продовжила надзвичайний стан у зв’язку з епідемією коронавірусу до 11 вересня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення схвалив сьогодні уряд країни.

"Режим надзвичайного стану продовжується на один місяць - з 12 серпня до 11 вересня", - оголосив міністр юстиції Рустам Бадасян.

Читайте також Бельгія запроваджує масковий режим у Брюсселі через зростання кількості заражень

Це вже п’яте продовження надзвичайного стану у Вірменії.

За останню добу в країні виявили 201 новий випадок зараження коронавірусом.

Після максимальних показників, які фіксували наприкінці червня-початку липня - понад 700 випадків - приріст хворих стабільно знижується. З 24 липня кількість заражень жодного разу не перевищувала 400.

Загалом за час епідемії у Вірменії з близько 3 млн населення зареєстрували 40 794 заражень коронавірусом та 1040 смертей.