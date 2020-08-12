Бельгія запроваджує масковий режим у Брюсселі через зростання кількості заражень

Бельгія зробить обов’язковим носіння маски у громадських місцях у всьому регіоні Брюсселя через зростання кількості заражень коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Рішення прийняли у зв’язку з тим, що регіон досягнув порогу у 50 нових випадків на 100 000 населення в середньому за тиждень.

Нові вимоги починають діяти від сьогодні, 12 серпня. Маску, яка закриває ніс і рот, потрібно буде носити усім старшим 12 років у громадських місцях та приватних територіях, відкритих для громадськості, на всій території Брюссельського столичного регіону.

Виняток - люди, які вийшли займатися спортом або займаються інтенсивною фізичною роботою, а також люди, які мають обмеження, що не дозволяють їм одягти маску чи захисний екран. У разі проблем зі здоров’ям, за яких маска протипоказана, потрібно використовувати захисний екран.

Перед цим маски вже були обов'язкові у місцях великого скупчення людей.

За останній тиждень у столичному регіоні зареєстрували на 242 зараження більше, ніж за попередній тиждень. Показник кількості нових випадків на 100 тисяч населення досяг 54,4.

В цілому у Бельгії кількість заражень за останній тиждень була на 12% більшою, ніж за попередній, та складала в середньому 604 випадки на день. Востаннє подібні показники реєстрували наприкінці квітня.

Через погіршення ситуації влада вже повернула рекомендацію звузити "соціальну бульбашку" своєї родини (коло людей, з якими не дотримуються дистанції) до 5 осіб, скоротити час покупок у магазинах до 30 хвилин та низку інших.

З початку епідемії Бельгія, населення якої становить близько 11,4 млн осіб, зареєструвала більше 75 тисяч випадків коронавірусу та 9885 смертей. За кількістю загиблих від епідемії, з урахуванням числа заражень та чисельності населення, країна - на одному з перших місць у Європі.