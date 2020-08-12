Армения в пятый раз продлила чрезвычайное положение из-за коронавируса
Армения продлила чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса до 11 сентября.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение приняло сегодня правительство страны.
"Режим чрезвычайного положения продлевается на один месяц - с 12 августа по 11 сентября", - заявил министр юстиции Рустам Бадасян.
Это уже пятое продление чрезвычайного положения в Армении.
За последние сутки в стране обнаружили 201 новый случай заражения коронавирусом.
После максимальных показателей, которые фиксировали в конце июня-начале июля - более 700 случаев - прирост больных стабильно снижается. С 24 июля количество заражений ни разу не превышало 400.
Всего за время эпидемии в Армении из около 3 млн населения зарегистрировали 40 794 заражений коронавирусом и 1040 смертей.