Армения в пятый раз продлила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Армения продлила чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса до 11 сентября.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение приняло сегодня правительство страны.

"Режим чрезвычайного положения продлевается на один месяц - с 12 августа по 11 сентября", - заявил министр юстиции Рустам Бадасян.

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Это уже пятое продление чрезвычайного положения в Армении.

За последние сутки в стране обнаружили 201 новый случай заражения коронавирусом.

После максимальных показателей, которые фиксировали в конце июня-начале июля - более 700 случаев - прирост больных стабильно снижается. С 24 июля количество заражений ни разу не превышало 400.

Всего за время эпидемии в Армении из около 3 млн населения зарегистрировали 40 794 заражений коронавирусом и 1040 смертей.