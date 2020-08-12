Естонія хоче обговорити ситуацію в Білорусі на засіданні Радбезу ООН

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу в середу планує підняти питання про те, що відбувається в Білорусі на відкритому засіданні Радбезу ООН, на якому можуть бути присутніми держави, що не входять до Ради.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Я хочу звернути увагу на політичну ситуацію в Республіці Білорусь і важливість захисту прав людини і політичних свобод в умовах пандемії коронавірусу в усьому світі. Білоруську тему слід обов'язково внести до порядку денного засідання Радбезу ООН, оскільки вона є важливою як з точки зору нашого регіону, так і наших цінностей", - заявив Рейнсалу.

Напередодні Урмас Рейнсалу збирався запропонувати верховному представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю скликати на цьому тижні позачергову зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу.

"Ситуація в Білорусії дуже напружена і вкрай важливо дати з боку ЄС чіткий сигнал владі, щоб вони припинили застосовувати насильство щодо мирних протестувальників", - пояснив Рейнсалу.

За його словами, у ЄС є різні можливості для прийняття контрзаходів, в тому числі і введення санкцій.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн-членів ЄС у п’ятницю, 14 серпня, зустрінуться у форматі відеоконференції, щоб обговорити останні події у Білорусі.