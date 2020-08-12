Більшість шотландців підтримують незалежність від Британії - опитування

Більшість шотландців підтримують незалежність від Великої Британії, при цьому підтримка націоналістів підкріплюється набагато більш позитивним уявленням про те, як вони реагували на коронавірус порівняно з Лондоном.

Про це свідчать результати опитування YouGov, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Опитування показало, що 53% людей проголосували б за незалежність Шотландії на референдумі, що на 2 процентні пункти вище порівняно з січнем та найвищий рівень підтримки незалежності, зафіксований YouGov.

Опитування також передбачає, що Національна партія Шотландії веде курс на безпрецедентну більшість у парламенті Шотландії на виборах наступного року, що потенційно може призвести до конституційної суперечки з Лондоном.

Значна частина підтримки була пов'язана з різними поглядами керівництва Шотландії та Британії в цілому. Близько 72% респондентів погодилися з тим, що перший міністр Шотландії та лідер SNP Нікола Стерджен дуже або досить добре реагували на пандемію, тоді як лише 20% сказали так про Бориса Джонсона.

52% опитаних вважають, що Шотландія рухається в правильному напрямку, на 20 пунктів вище порівняно з тим, коли в останній раз це питання було задано рік тому.

Шотландський уряд несе відповідальність за політику в галузі охорони здоров'я, і ​​він був більш обережний, ніж Джонсон, у питанні скасування коронавірусних обмежень.

У Шотландії, де проживає близько 10% населення Британії, не було смертей від коронавірусу з середини липня.

Національна партія Шотландії наполягає на тому, що вони мають право провести черговий референдум про незалежність. Британський прем'єр заявив, що референдум 2014 року був визначальним і слід дотримуватися його результатів.