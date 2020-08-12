Большинство шотландцев поддерживают независимость от Великобритании - опрос

Большинство шотландцев поддерживают независимость от Великобритании, при этом поддержка националистов подкрепляется гораздо более позитивным представлением о том, как они реагировали на коронавирус сравнению с Лондоном.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Опрос показал, что 53% людей проголосовали бы за независимость Шотландии на референдуме, что на 2 процентных пункта выше по сравнению с январем и самый высокий уровень поддержки независимости, зафиксирован YouGov.

Опрос также предусматривает, что Национальная партия Шотландии ведет курс на беспрецедентное большинство в парламенте Шотландии на выборах в следующем году, что потенциально может привести к конституционному спору с Лондоном.

Значительная часть поддержки была связана с различными взглядами руководства Шотландии и Великобритании в целом. Около 72% респондентов согласились с тем, что первый министр Шотландии и лидер SNP Старджен очень или достаточно хорошо реагировали на пандемию, тогда как только 20% сказали так о Борисе Джонсоне.

52% опрошенных считают, что Шотландия движется в правильном направлении, на 20 пунктов выше по сравнению с тем, когда в последний раз этот вопрос был задан год назад.

Шотландское правительство несет ответственность за политику в области здравоохранения, и оно было более осторожным, чем Джонсон, в вопросе отмены коронавирусных ограничений.

В Шотландии, где проживает около 10% населения Великобритании, не было смертей от коронавируса с середины июля.

Национальная партия Шотландии настаивает на том, что они имеют право провести очередной референдум о независимости. Британский премьер заявил, что референдум 2014 был определяющим и следует придерживаться его результатов.