Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Німеччині найвище з початку травня число нових випадків коронавірусу

Незважаючи на від’їзд Тихановської у Білорусі продовжилися протести

Євросоюз пригрозив санкціями за репресії і сфальшовані вибори в Білорусі

Депутати Європарламенту: ЄС має ввести санкції за фальсифікації і репресії в Білорусі






У Шотландії зійшов з рейок пасажирський потяг, є постраждалі

Середа, 12 серпня 2020, 14:46

У Шотландії поблизу Стоунхейвена зійшов з рейок потяг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

На цей час деталі щодо постраждалих невідомі. На перших відео можна бачити, що над потягом піднімається дим. 

Оновлено: За уточненою інформацією, це пасажирський потяг і є постраждалі з серйозними травмами. Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що це "дуже серйозний інцидент".  

На місце вже прибули близько 30 команд служб надзвичайних ситуацій, включно з медичним вертольотом. 

Оператор залізниці поки з’ясовує причину інциденту. 

ВВС зазначають, що внаслідок потужних злив та гроз останніми днями у Шотландії були проблеми з транспортним сполученням, окремі населені пункти підтоплені.

Нагадаємо, у середині липня велика залізнична аварія сталася у Чехії. Внаслідок зіткнення пасажирського та вантажного потягів одна людина загинула, понад три десятки отримали травми. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua