У Шотландії зійшов з рейок пасажирський потяг, є постраждалі

У Шотландії поблизу Стоунхейвена зійшов з рейок потяг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

На цей час деталі щодо постраждалих невідомі. На перших відео можна бачити, що над потягом піднімається дим.

Оновлено: За уточненою інформацією, це пасажирський потяг і є постраждалі з серйозними травмами. Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що це "дуже серйозний інцидент".

На місце вже прибули близько 30 команд служб надзвичайних ситуацій, включно з медичним вертольотом.

Оператор залізниці поки з’ясовує причину інциденту.

ВВС зазначають, що внаслідок потужних злив та гроз останніми днями у Шотландії були проблеми з транспортним сполученням, окремі населені пункти підтоплені.

Нагадаємо, у середині липня велика залізнична аварія сталася у Чехії. Внаслідок зіткнення пасажирського та вантажного потягів одна людина загинула, понад три десятки отримали травми.