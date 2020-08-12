В Шотландии сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие

В Шотландии вблизи Стоунхейвена сошел с рельсов поезд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

На первых видео можно видеть, что над поездом поднимается дым.

По уточненной информации, это пассажирский поезд и пострадавшие с серьезными травмами. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что это "очень серьезный инцидент".

На место уже прибыли около 30 команд и ЧС, включая медицинский вертолет.

Оператор железной дороги пока выясняет причину инцидента.

ВВС отмечают, что в результате мощных ливней и гроз в последние дни в Шотландии были проблемы с транспортным сообщением, отдельные населенные пункты подтоплены.

Напомним, в середине июля крупная железнодорожная авария произошла в Чехии. В результате столкновения пассажирского и грузового поездов один человек погиб, более трех десятков получили травмы.