Україна засуджує насильство в Білорусі, але поки не дає оцінку виборам - Кулеба

Україна уважно відстежує ситуацію в Білорусі, але поки що не надавала оцінку результатам виборів президента.

Про це в інтерв’ю "Радіо НВ" заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Ми поки що відстежуємо ситуацію, як вона розвивається. Як ви знаєте, Україна ще офіційно не давала оцінку результатів виборів… Ми оцінили події в Білорусі. Оцінки результатів виборів ми поки не надавали. Ми стежимо за процесом", - сказав міністр.

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Він наголосив, що Україна засуджує насильство проти протестувальників.

"Ми засуджуємо насильство. Ми закликаємо до звільнення затриманих., до діалогу між владою Білорусі та білоруським суспільством. Для України право на мирний протест є невід'ємною частиною політичного і суспільного життя. Тому ми маємо великий досвід і можемо вже зараз сказати, що відсутність діалогу призводить до загострення протистояння, ослаблює країну, і цим ослабленням завжди користуються зовнішні гравці", - сказав Кулеба.

За його словами, Росія зацікавлена в ослабленні Білорусі в цьому контексті.

"Тому ми безумовно бажаємо нашим білоруським сусідам, які є нашими друзями та партнерами, вийти на шлях діалогу і знайти суспільний баланс, який залишить Білорусь сильною, суверенною і незалежною", - резюмував міністр.

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Раніше міністерство закордонних справ України відреагувало на події в Білорусі у заяві "Люблінського трикутника", яка закликала владу Білорусі не застосовувати силу проти громадян і звільнити усіх затриманих під час протестів.

Президент України Володимир Зеленський закликав білоруське суспільство до діалогу і толерантності, зазначивши, що ескалація протистояння через недовіру до результатів виборів загрожує країні "гіркими наслідками".

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