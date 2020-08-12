Украина осуждает насилие в Беларуси, но пока не дает оценку выборам – Кулеба

Украина внимательно отслеживает ситуацию в Беларуси, но пока не давала оценку результатам выборов президента.

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Мы пока отслеживаем ситуацию, как она развивается. Как вы знаете, Украина еще официально не давала оценку результатам выборов... Мы оценили события в Беларуси. Оценки результатов выборов мы пока не давали. Мы следим за процессом", - сказал министр.

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Он отметил, что Украина осуждает насилие против протестующих.

"Мы осуждаем насилие. Мы призываем к освобождению задержанных. К диалогу между властями Беларуси и белорусским обществом. Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни. Поэтому мы имеем большой опыт и можем уже сейчас сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну, и этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки ", - сказал Кулеба.

По его словам, Россия заинтересована в ослаблении Беларуси в этом контексте.

"Поэтому мы безусловно желаем нашим белорусским соседям, которые являются нашими друзьями и партнерами, выйти на путь диалога и найти общественный баланс, который оставит Беларусь сильной, суверенной и независимой", - резюмировал министр.

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Ранее Министерство иностранных дел Украины отреагировало на события в Беларуси в заявлении "Люблинского треугольника", который призвал власти Беларуси не применять силу против граждан и освободить всех задержанных во время протестов.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусское общество к диалогу и толерантности, отметив, что эскалация противостояния из-за недоверия к результатам выборов грозит стране "горькими последствиями".

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