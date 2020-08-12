Серед затриманих у Білорусі були 9 українців, їх вже відпустили

Серед затриманих під час протестів у Білорусі є 9 громадян України, також постраждав український фотокореспондент.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит "Суспільного".

Посольство отримало повідомлення про затримання у місті Вітебськ 9 громадян України у зв'язку з "адміністративними правопорушеннями".

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"За результатами вжитих посольством заходів, наступного дня зазначені громадяни України були звільнені з-під варти", - йдеться у відповіді пресслужби.

Фотокореспондент, як повідомляється, працює на агентство Associated Press. Він отримав незначні ушкодження.

"За інформацією посольства України в Білорусі, станом на 9:00 12 серпня відомо про факт побиття українського фотокореспондента агентства Associated Press, якого з незначними медичними ушкодженнями було доставлено до одного з медичних закладів. Після надання допомоги у той же день він був виписаний. До посольства не звертався", - повідомило МЗС.

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Зазначається, що посольство продовжує перевірку й відстеження ситуації і в разі появи нових даних інформуватиме додатково.

Як повідомлялося раніше, серед затриманих у Білорусі є щонайменш троє громадян Польщі.

У Білорусі третю ніч поспіль тривали протести через незгоду з попередніми результатами виборів, попри від'їзд з країни головної суперниці Лукашенка. Люди вийшли на вулиці у Мінську та низці інших міст.

Влада заявляє про затримання тисяч протестувальників. За усі дні сотні людей отримали поранення, одна людина загинула.