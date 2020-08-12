Серед затриманих у Білорусі були 9 українців, їх вже відпустили
Серед затриманих під час протестів у Білорусі є 9 громадян України, також постраждав український фотокореспондент.
Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит "Суспільного".
Посольство отримало повідомлення про затримання у місті Вітебськ 9 громадян України у зв'язку з "адміністративними правопорушеннями".
"За результатами вжитих посольством заходів, наступного дня зазначені громадяни України були звільнені з-під варти", - йдеться у відповіді пресслужби.
Фотокореспондент, як повідомляється, працює на агентство Associated Press. Він отримав незначні ушкодження.
"За інформацією посольства України в Білорусі, станом на 9:00 12 серпня відомо про факт побиття українського фотокореспондента агентства Associated Press, якого з незначними медичними ушкодженнями було доставлено до одного з медичних закладів. Після надання допомоги у той же день він був виписаний. До посольства не звертався", - повідомило МЗС.
Зазначається, що посольство продовжує перевірку й відстеження ситуації і в разі появи нових даних інформуватиме додатково.
Як повідомлялося раніше, серед затриманих у Білорусі є щонайменш троє громадян Польщі.
У Білорусі третю ніч поспіль тривали протести через незгоду з попередніми результатами виборів, попри від'їзд з країни головної суперниці Лукашенка. Люди вийшли на вулиці у Мінську та низці інших міст.
Влада заявляє про затримання тисяч протестувальників. За усі дні сотні людей отримали поранення, одна людина загинула.