Президент Литви запропонував план врегулювання для Білорусі

Президент Литви Гітанас Науседа запропонував план із трьох пунктів, щоб знайти вирішення політичної кризи в Білорусі.

Пропозицію Науседа озвучив на пресконференції у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 15min.lt.

"Ситуація в Білорусі, як і раніше, викликає велику стурбованість. Продовжує проливатися кров, людей продовжують переслідувати, а журналістів садять до в'язниць. Ми як сусідня країна разом з іншими країнами регіону шукаємо шляхи виходу з цієї кризи", - сказав Науседа.

Він представив план із трьох пунктів, який міг би допомогти врегулюванню ситуації в Білорусі.

По-перше, влада Білорусі повинна припинити застосування сили проти своїх громадян і загострення ситуації.

По-друге, вона має звільнити кілька тисяч затриманих громадян.

По-третє, білоруська влада повинна відновити діалог зі своїм громадянським суспільством, створивши Національну раду у складі представників уряду та громадянського суспільства.

Науседа запевнив, що президенти Польщі та Латвії підтримують цю ініціативу та готові бути посередниками у переговорах.

Він підкреслив, що ситуацію в Білорусі повинна бути вирішена у мирний спосіб. Але якщо буде потрібно, є альтернатива санкцій.

"Якщо ця ініціатива не буде прийнята, звичайно ж, може бути так, що залишаться інші альтернативи, про які зараз говорять і в Литві, і в ЄС. Я кажу в тому числі і про санкції - як на рівні ЄС, так і про національні", - сказав Науседа.

Як відомо, кандидатка у президенти Білорусі Світлані Тихановська виїхала до Литви 11 серпня, їй виділили житло і охорону.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн-членів ЄС у п’ятницю, 14 серпня, зберуться на позачергову зустріч щодо останніх подій у Білорусі.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у вівторок ввечері оприлюднив заяву від імені 27 країн-членів Євросоюзу щодо подій у Білорусі, у якій міститься погроза санкцій за насильство і фальсифікації виборів.

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