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У Міланському соборі невідомий захопив у заручники охоронця

Четвер, 13 серпня 2020, 08:50

У середу в Міланському соборі невідомий чоловік захопив заручника, погрожуючи йому ножем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA. 

Чоловік увійшов до собору і взяв у заручники охоронця, погрожуючи йому протягом декількох хвилин ножем.

Зловмисник змусив охоронця опуститися на коліна.

Поліція швидко прибула на місце події і переконала чоловіка кинути зброю. Потім його заарештували.

Антитерористичні слідчі з'ясовують передісторію і мотиви нападника, який виявився вихідцем з Північної Африки.

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Італія
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