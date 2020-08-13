У Міланському соборі невідомий захопив у заручники охоронця
Четвер, 13 серпня 2020, 08:50
У середу в Міланському соборі невідомий чоловік захопив заручника, погрожуючи йому ножем.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
Чоловік увійшов до собору і взяв у заручники охоронця, погрожуючи йому протягом декількох хвилин ножем.
Зловмисник змусив охоронця опуститися на коліна.
Поліція швидко прибула на місце події і переконала чоловіка кинути зброю. Потім його заарештували.
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