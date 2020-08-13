У Міланському соборі невідомий захопив у заручники охоронця

У середу в Міланському соборі невідомий чоловік захопив заручника, погрожуючи йому ножем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Чоловік увійшов до собору і взяв у заручники охоронця, погрожуючи йому протягом декількох хвилин ножем.

Зловмисник змусив охоронця опуститися на коліна.

Поліція швидко прибула на місце події і переконала чоловіка кинути зброю. Потім його заарештували.

Антитерористичні слідчі з'ясовують передісторію і мотиви нападника, який виявився вихідцем з Північної Африки.