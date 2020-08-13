В Миланском соборе неизвестный захватил в заложники охранника

В среду в Миланском соборе неизвестный мужчина захватил заложника, угрожая ему ножом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Человек вошел в собор и взял в заложники охранника, угрожая ему в течение нескольких минут ножом.

Злоумышленник заставил охранника опуститься на колени.

Полиция быстро прибыла на место происшествия и убедила мужчину бросить оружие. Потом его арестовали.

Антитеррористические следователи выясняют предысторию и мотивы нападавшего, который оказался выходцем из Северной Африки.