В Миланском соборе неизвестный захватил в заложники охранника
Четверг, 13 августа 2020, 08:50
В среду в Миланском соборе неизвестный мужчина захватил заложника, угрожая ему ножом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.
Человек вошел в собор и взял в заложники охранника, угрожая ему в течение нескольких минут ножом.
Злоумышленник заставил охранника опуститься на колени.
Полиция быстро прибыла на место происшествия и убедила мужчину бросить оружие. Потом его арестовали.
Антитеррористические следователи выясняют предысторию и мотивы нападавшего, который оказался выходцем из Северной Африки.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua