Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Беларуси четвертую ночь продолжались протесты против фальсифицированных выборов

У Додона отрицают поездку в оккупированный Крым, о которой сообщали СМИ

Зеленский с задержкой подписал закон об оборонных закупках из "пакета НАТО"

Количество погибших в аварии поезда в Шотландии выросло до 3, пострадали 6 человек






В Миланском соборе неизвестный захватил в заложники охранника

Четверг, 13 августа 2020, 08:50

В среду в Миланском соборе неизвестный мужчина захватил заложника, угрожая ему ножом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Человек вошел в собор и взял в заложники охранника, угрожая ему в течение нескольких минут ножом.

Злоумышленник заставил охранника опуститься на колени.

Полиция быстро прибыла на место происшествия и убедила мужчину бросить оружие. Потом его арестовали.

Антитеррористические следователи выясняют предысторию и мотивы нападавшего, который оказался выходцем из Северной Африки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия
powered by lun.ua