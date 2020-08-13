Вибух у Бейруті: за допомогою до посольства звернулися 56 українців

До посольства України у Лівані звернулися 56 українців, які постраждали під час вибуху у Бейруті або чиє житло було пошкоджене.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Він підтвердив загибель українця під час вибуху.

"На жаль нам стало відомо, що один громадянин України загинув", - сказав міністр.

Також Кулеба повідомив, що до посольства України у Лівані звернулися 56 українців з приводу отримання матеріальної допомоги через отримання ними тілесних ушкоджень і пошкодження житла від вибуху.

"Виплати вже зроблено 16 громадянам України", - повідомив міністр.

Як відомо, 4 серпня в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту шість років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на судні Rhosus, яке належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

Раніше повідомлялося, що влада Кіпру встановила місцеперебування і допитала росіянина, який вважається власником корабля, що привіз до Бейруту вантаж нітрату амонію.