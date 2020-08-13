Взрыв в Бейруте: за помощью в посольство обратились 56 украинцев

В посольство Украины в Ливане обратились 56 украинцев, которые пострадали при взрыве в Бейруте или чье жилье было повреждено.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Он подтвердил гибель украинца при взрыве.

"К сожалению нам стало известно, что один гражданин Украины погиб", - сказал министр.

Также Кулеба сообщил, что в посольство Украины в Ливане обратились 56 украинцев по поводу получения материальной помощи в связи с травмами и повреждениями жилья в результате взрыва.

"Выплаты уже сделано 16 гражданам Украины", - сообщил министр.

Как известно, 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту шесть лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

Ранее сообщалось, что власти Кипра установили местонахождение и допросили россиянина, который считается владельцем корабля, привезшего в Бейрут груз нитрата аммония.