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Свої кордони для українців відкрили 42 країни - Кулеба

Четвер, 13 серпня 2020, 11:22

Станом на четвер громадянам дозволений в'їзд з обмеженнями і без у 42 країни.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Минулого тижня таких країн було 38, за тиждень їх кількість збільшилася на чотири", - сказав Кулеба.

Зокрема, додалася Вірменія за умови дотримання 14 днів самоізоляції, а також Буркіна-Фасо, Того і Чад.

Міністр нагадав також, що українці можуть перевірити актуальну інформацію щодо поїздок за допомогою онлайн-мапи tripadvisor.mfa.gov.ua.  

Як повідомлялося, міністерство охорони здоров’я опублікувало у понеділок, 10 серпня, оновлений список держав "червоної" і "зеленої" зон, який визначає необхідність самоізоляції чи здачі тесту після повернення з-за кордону.

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