Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Украинское посольство направило две ноты в МИД Беларуси по поводу задержания украинцев

"Тревожный тренд": в Германии за сутки почти полторы тысячи новых случаев коронавируса

В Беларуси четвертую ночь продолжались протесты против фальсифицированных выборов

У Додона отрицают поездку в оккупированный Крым, о которой сообщали СМИ






Свои границы для украинцев открыли 42 страны - Кулеба

Четверг, 13 августа 2020, 11:22

По состоянию на четверг гражданам Украины разрешен въезд с ограничениями и без в 42 страны.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"На прошлой неделе таких стран было 38, за неделю их количество увеличилось на четыре", - сказал министр.

В частности, добавилась Армения при условии соблюдения 14 дней самоизоляции, а также Буркина-Фасо, Того и Чад.

Министр напомнил также, что украинцы могут проверить актуальную информацию относительно поездок с помощью онлайн-карты tripadvisor.mfa.gov.ua.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения опубликовало в понедельник, 10 августа, обновленный список государств "красной" и "зеленой" зон, который определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста по возвращении из-за границы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua