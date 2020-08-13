В Польше в третий раз - более 800 новых больных коронавирусом

В Польше в третий раз за время эпидемии в сутки обнаружили более 800 новых заражений коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в стране за последние сутки подтвердили 811 новых случаев коронавируса.

Это второй самый большой показатель за время эпидемии - после 843 больных 8 августа.

Умерли за сутки 14 больных.

Наибольшее количество заражений, как обычно, приходится на Силезское, Мазовецкое и Малопольское воеводства - 181, 148 и 136 соответственно. В Поморском и Великопольском зарегистрировали 61 и 54 случая, в остальных - менее 50.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Польше за время эпидемии достигло 54 487, погибших - 1844.

Ранее министр здравоохранения Польши анонсировал усиление карантина примерно в 20 районах, где ситуация наиболее опасна.