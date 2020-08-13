Фінляндія рекомендує маски у громадських місцях і дистанційну роботу на тлі "стрибка" заражень

Фінляндія рекомендуватиме громадянам використовувати маски у громадських місцях, а в окремих регіонах - працювати дистанційно у зв’язку зі зростанням кількості заражень коронавірусом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Yle, про це оголосили сьогодні під час пресконференції уряду.

Зокрема, уряд підтримує рекомендацію органів охорони здоров’я про використання масок у громадському транспорті та всюди, де неможливо дотримуватися безпечно дистанції з іншими людьми.

Грунтуючись на ситуації у кожному з регіонів, у трьох із них повертають рекомендацію перевести працівників на дистанційну роботу. Зокрема, це столичний регіон Уусімаа, Північний Захід країни та Західна Остроботнія.

Сьогодні агентство охорони здоров’я Фінляндії THL повідомило про 41 нових випадків коронавірусу. Востаннє такі показники реєстрували наприкінці травня. Максимальний показник реєстрували 4 квітня - 267 заражень за добу.

Як повідомлялося раніше, Фінляндія розширила свій "зелений список" країн, звідки можливий в’їзд без обмежень, до 25 країн.

Водночас, для повернення із "зон ризику" самоізоляція з рекомендаційної стала обов’язковою. Однією з причин такого рішення став рейс зі Скоп'є, столиці Північної Македонії, 26 зі 157 пасажирів якого після експериментального тестування отримали позитивний результат.

Двотижневий карантин і можливий вибірковий тест на коронавірус після прибуття до Фінляндії будуть застосовуватися до всіх, хто прибуває з країни з більш ніж 8-10 новими випадками COVID-19 на 100 000 жителів протягом останнього 14-денного періоду.