Фінляндія тестуватиме мандрівників на COVID-19 після рейсу, де заражені були 16% пасажирів

Фінляндія запровадить обов'язкові тести на коронавірус і карантин для мандрівників з деяких країн з високим ризиком зараження, після того як 26 зі 157 пасажирів, які прибули зі Скоп'є, столиці Північної Македонії, показали позитивний результат на COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Добровільне тестування було організоване в аеропорту Турку в Фінляндії в суботу для всіх пасажирів, що прибувають рейсом зі Скоп'є, після того як влада простежила, що рейси з Північної Македонії та Бухареста є двома основними джерелами нещодавніх нових випадків коронавірусної інфекції у Фінляндії, повідомила міністр у справах сім'ї та соціальних служб Кріста Кіуру.

При цьому в Північній Македонії уточнили, що більшість пасажирів на ураженому рейсі були громадянами Фінляндії і Косова.

"Епідемія триває на Балканах", - сказала Кіуру, посилаючись на недавнє зростання кількості інфікованих у Фінляндії.

Обов'язковий двотижневий карантин і можливий вибірковий тест на коронавірус після прибуття до Фінляндії будуть застосовуватися до всіх, хто прибуває з країни з більш ніж 8-10 новими випадками COVID-19 на 100 000 жителів протягом останнього 14-денного періоду, заявила влада.

Зараз це правило застосовується до більшості країн, за винятком 25 країн, таких як Італія, Японія, Греція та Норвегія, де рівень інфікування залишається низьким.

Кіуру сказала, що авіакомпанії будуть зобов'язані інформувати своїх пасажирів, що вони можуть бути піддані обов'язковому тесту на коронавірус після прибуття до Фінляндії.

Недотримання двотижневого карантину каратиметься позбавленням волі на строк до трьох місяців або штрафом, додала вона.

Нові правила ще потребують офіційного схвалення.

Як повідомлялося, Фінляндія розширила свій "зелений список" країн, звідки можливий в’їзд без обмежень, до 25 країн.