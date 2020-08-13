Финляндия рекомендует маски в общественных местах и ​​дистанционную работу на фоне скачка заражений

Финляндия будет рекомендовать гражданам использовать маски в общественных местах, а в отдельных регионах - работать дистанционно в связи с ростом количества заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle, об этом объявили сегодня во время пресс-конференции правительства.

В частности, правительство поддерживает рекомендацию органов здравоохранения об использовании масок в общественном транспорте и везде, где невозможно соблюдать безопасную дистанцию ​​с другими людьми.

Основываясь на ситуации в каждом из регионов, в трех из них возвращают рекомендацию перевести работников на дистанционную работу. В частности, это столичный регион Уусимаа, северо-запад страны и Западная Остроботния.

Сегодня агентство здравоохранения Финляндии THL сообщило о 41 новом случае коронавируса. Последний раз такие показатели регистрировали в конце мая. Максимальный показатель регистрировали 4 апреля - 267 заражений в сутки.

Как сообщалось ранее, Финляндия расширила свой "зеленый список" стран, откуда возможен въезд без ограничений, до 25 стран.

В то же время для возвращения из "зон риска" самоизоляция из рекомендательной стала обязательной. Одной из причин такого решения стал рейс из Скопье, столицы Северной Македонии, 26 из 157 пассажиров которого после экспериментального тестирования получили положительный результат.

Двухнедельный карантин и возможный выборочный тест на коронавирус по прибытии в Финляндию будут применяться ко всем, кто прибывает из страны с более чем 8-10 новыми случаями COVID-19 на 100 000 жителей в течение последнего 14-дневного периода.