Фінляндія розширила "зелений список" до 25 країн, для решти карантин став обов’язковий

Фінляндія розширила свій "зелений список" країн, звідки можливий в’їзд без обмежень, до 25 країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Тепер з-поміж країн ЄС та Шенгенської зони у списку Норвегія, Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Естонія, Ірландія, Німеччина, Ліхтенштейн, Італія, Ватикан, Сан-Марино, Греція, Кіпр, Мальта, Словаччина та Угорщина.

Серед "третіх країн" це Грузія, Південна Корея, Японія, Таїланд, Нова Зеландія, Уругвай, Туніс та Руанда.

Для країн Шенгену, які не увійшли до "зеленого списку", самоізоляція після повернення стає обов’язковою, тоді як раніше це було рекомендовано.

У "червоній зоні" залишається і сусідня Швеція. За останні два тижні до неї повернулися і деякі країни з "зеленого списку" - Бельгія, Нідерланди, Андорра, Австрія, Швейцарія та Словенія.

Фінляндія переглядає свій список що два тижні. Критерій, за яким країни потрапляють до "зеленого" списку – менше 8 нових заражень коронавірусом на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

У самій Фінляндії останнім часом ситуація трохи погіршилася. Якщо з середини червня приріст хворих коливався між декількома і 10, то за останні п'ять днів вони неодноразово були вищими 20.







